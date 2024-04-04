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Замыцкий Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

29.09.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Горемыкина Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Замыцкая Аглаида Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Замыцкий Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Замыцкая Аглаида Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Замыцкий Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Замыцкая Аглаида Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замыцкая Аглаида Поликарповна

Смерть
29.09.1879 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Митрофаньевском кладбище.
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