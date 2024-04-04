Замыцкий Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти29.09.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Горемыкина Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Замыцкая Аглаида Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Замыцкий Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Замыцкая Аглаида Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Замыцкая Аглаида Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1879 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен на Митрофаньевском кладбище.