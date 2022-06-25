Богословский Unknown — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский Unknown

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская (Мошенцева) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богословская (Мошенцева) Клавдия Федоровна

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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