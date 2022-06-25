Богословский Unknown
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богословская (Мошенцева) Клавдия Федоровна
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно