Маслов Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1978
Отец: Маслов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Светлана
Рождение ребёнка
18.04.2003
Дочь: Маслова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Маслова Светлана
Рождение ребёнка
07.11.2006
Мать ребёнка: Маслова Светлана
Рождение ребёнка
14.11.2020
Мать ребёнка: Маслова Наталья