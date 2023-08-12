Маслов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1978

Отец: Маслов Александр

Мать: Маслова Екатерина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Светлана

Рождение ребёнка
18.04.2003

Дочь: Маслова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Маслова Светлана

Рождение ребёнка
07.11.2006

Сын: Маслов Артем Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова Светлана

Рождение ребёнка
14.11.2020

Сын: Маслов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья

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