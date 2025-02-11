Кузьма Семёнов
мужской, родился 1797, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1853, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецСемёнДо 1779 г.р.
Супруги
Матрёна Васильева1805 г.р.
Дети
Трофим Кузьмин1824 г.р.
Николай Кузьмин1826 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Трофим Кузьмин
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Николай Кузьмин
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Кузьмина
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Кузьмин
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Место жительства
1850
Смерть
1853
Место жительства
1858