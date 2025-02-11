Кузьма Семёнов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1853, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
СемёнДо 1779 г.р.
Супруги
Матрёна Васильева1805 г.р.
Дети
Трофим Кузьмин1824 г.р.
Николай Кузьмин1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Семён

Мать: не указана

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Трофим Кузьмин

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Николай Кузьмин

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Кузьмина

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Кузьмина

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Кузьмин

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
1853
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

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