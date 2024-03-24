Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна

Место рождения

Сугоново, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Сугоново, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
19.01.1914 ст.

Муж: Судзиловский Фома Данилович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1914 ст.

Сын: Судзиловский Николай Фомич

Отец ребёнка: Судзиловский Фома Данилович

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.12.1915 ст.

Сын: Судзиловский Георгий Фомич

Отец ребёнка: Судзиловский Фома Данилович

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 11.03.1917

Дочь: (Судзиловская) Клавдия Фоминична

Отец ребёнка: Судзиловский Фома Данилович

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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