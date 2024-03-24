Судзиловская (Агеева) Павлина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1914 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.11.1914 ст.
Сын: Судзиловский Николай Фомич
Отец ребёнка: Судзиловский Фома Данилович
Рождение ребёнка
09.12.1915 ст.
Сын: Судзиловский Георгий Фомич
Отец ребёнка: Судзиловский Фома Данилович
Рождение ребёнка
Около 11.03.1917
Дочь: (Судзиловская) Клавдия Фоминична
Отец ребёнка: Судзиловский Фома Данилович
Смерть
Неизвестно