Кондюков Федор Архипович
Место рожденияАгро-Пустынь
Дата рождения14.04.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1801 ст.
Отец: Кондюков Архип Тарасович
Мать: Кондюкова Фекла
Бракосочетание
02.05.1843 ст.
Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1854 ст.
Дочь: Сускина (Кондюкова) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Кондюкова Наталия Харитоновна
Смерть
Неизвестно