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Кондюков Федор Архипович

Место рождения

Агро-Пустынь

Дата рождения

14.04.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1801 ст.

Отец: Кондюков Архип Тарасович

Мать: Кондюкова Фекла

Бракосочетание
02.05.1843 ст.

Жена: Кондюкова Наталия Харитоновна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1854 ст.

Дочь: Сускина (Кондюкова) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Кондюкова Наталия Харитоновна

Смерть
Неизвестно

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