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Федотовских Фекла Савиновна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1858

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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