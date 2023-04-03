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Касимов Гавриил Иванов

Место рождения

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Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Касимов Иоанн Прокопиев

Мать: Касимова Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касимова) Таисия Гаврилова

Мать ребёнка: Касимова Мария Яковлева

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Мария Яковлева

на 6-12-1898 уже женаты
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
до ноября 1904

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