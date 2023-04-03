Касимов Гавриил Иванов
Место рождения?, , ,
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Касимов Иоанн Прокопиев
Мать: Касимова Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касимова) Таисия Гаврилова
Мать ребёнка: Касимова Мария Яковлева
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимова Мария Яковлева
на 6-12-1898 уже женаты
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
до ноября 1904