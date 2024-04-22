Нечаева (Воробьева) Наталья Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.01.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1956
Бракосочетание
07.05.1981
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1982
Дочь: Нечаева Александра Павловна
Отец ребёнка: Нечаев Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
02.01.1984
Дочь: Нечаева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Нечаев Павел Георгиевич