Нечаева (Воробьева) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаева (Воробьева) Наталья Викторовна

Нечаева (Воробьева) Наталья Викторовна

Место рождения

Электросталь, Электросталь, Московская область

Дата рождения

09.01.1956

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1956

Отец: Воробьев Виктор Осипович

Мать: Воробьева Клавдия Петровна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Бракосочетание
07.05.1981

Муж: Нечаев Павел Георгиевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.02.1982

Дочь: Нечаева Александра Павловна

Отец ребёнка: Нечаев Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
02.01.1984

Дочь: Нечаева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Нечаев Павел Георгиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close