Гурьев Варсонофий Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьев Варсонофий Гурьевич

Гурьев Варсонофий Гурьевич

Место рождения

д. Тиуши Моргаушский район

Дата рождения

10.10.1929

Дата смерти

Около 1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929

Отец: Андреев Гурий Андреевич

Мать: (Афанасьева) Ульяна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1973
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.