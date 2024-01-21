Гурьев Варсонофий Гурьевич
Место рожденияд. Тиуши Моргаушский район
Дата рождения10.10.1929
Дата смертиОколо 1973
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1973
Похороны
Неизвестно