Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888

Отец: Ермолаев Петр Ермолаевич

Мать: Прасковья Ниловна

МК стр 113 Крестные Ефим Кузьмин и Екатерина Петрова https://archives.tverreg.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommand... Показать все
Смерть
Неизвестно
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