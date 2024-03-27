Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1888
Отец: Ермолаев Петр Ермолаевич
Мать: Прасковья Ниловна
МК стр 113 Крестные Ефим Кузьмин и Екатерина Петрова https://archives.tverreg.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommand... Показать все
Смерть
Неизвестно