Ивахин Андрей Калинникович 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Ивахин Андрей Калинникович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1849, Бердянск

умер 05.02.1895, Бердянск

Отец
Ивахин Калинник Антипович1809 г.р.
Мать
(Ивахина) Таисия Михайловна1822 г.р.
Супруги
Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна16.11.1858 г.р.
Дети
Ивахин Александр Андреевич1882 г.р.
Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна21.06.1884 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ивахин Калинник Антипович

Мать: (Ивахина) Таисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ивахин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
21.06.1884

Дочь: Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
06.04.1886

Дочь: Чикина (Ивахина) Хиония Андреевна

Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ивахин Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна

Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Извековa (Ивахина) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна

Смерть
05.02.1895

Мы используем куки для улучшения работы сайта.