Ивахин Андрей Калинникович
мужской, родился 1849, Бердянск
умер 05.02.1895, Бердянск
ОтецИвахин Калинник Антипович1809 г.р.
Мать(Ивахина) Таисия Михайловна1822 г.р.
Супруги
Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна16.11.1858 г.р.
Дети
Ивахин Александр Андреевич1882 г.р.
Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна21.06.1884 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
21.06.1884
Дочь: Парсова (Ивахина) Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна
Рождение ребёнка
06.04.1886
Дочь: Чикина (Ивахина) Хиония Андреевна
Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна
Рождение ребёнка
1889
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Извековa (Ивахина) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Ивахина (Семенова в венчальной зап) Мария Савельевна
Смерть
05.02.1895