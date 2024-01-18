Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.
Сын: Коренков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Коренков Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Коренков Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Коренков Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно