Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренкова Прасковья (Параскева) Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1907 ст.

Сын: Коренков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Коренков Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Коренков Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Коренков Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренков Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно
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