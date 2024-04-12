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Чернышова (Тараруева) Галина Ивановна
Чернышова (Тараруева) Галина Ивановна
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Древо
Место рождения
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
Дата рождения
25.02.1963
Пол
Женский
Отец
Тараруев Иван Иванович
1935 г.р.
Мать
Тараруева Валентина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1963
Отец:
Тараруев Иван Иванович
Мать:
Тараруева Валентина Николаевна
Липецк
, город Липецк, Липецкая область
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