Чернышова (Тараруева) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Тараруева) Галина Ивановна

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

25.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1963

Отец: Тараруев Иван Иванович

Мать: Тараруева Валентина Николаевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
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