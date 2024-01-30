Кремер (Коломийцева) Лидия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремер (Коломийцева) Лидия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1910

Дата смерти

31.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремер Ефим Эммануилович

Рождение ребёнка
20.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремер Ефим Эммануилович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремер Ефим Эммануилович

Рождение ребёнка
06.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремер Ефим Эммануилович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремер Ефим Эммануилович

Рождение ребёнка
20.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кремер Ефим Эммануилович

г. Омск
Смерть
31.07.1983
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