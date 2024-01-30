Кремер (Коломийцева) Лидия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1910
Дата смерти31.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1935
Рождение ребёнка
20.12.1937
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
06.08.1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
20.08.1949
г. Омск
Смерть
31.07.1983