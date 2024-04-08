Зиновей Денисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Тихон Зиновьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Пётр Зиновьев
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Конон Зиновьев
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Акулина Зиновьева
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Матрёна Зиновьева
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно