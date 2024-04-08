Зиновей Денисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновей Денисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Около 1745 г.р.
Около 1755 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1761 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Тихон Зиновьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Пётр Зиновьев

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Конон Зиновьев

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Акулина Зиновьева

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Матрёна Зиновьева

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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