Вторая Жена Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Томилов Филимон Васильевич
Отец ребёнка: Томилов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Томилов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Томилов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Томилов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Томилов Василий Петрович
Смерть
Неизвестно