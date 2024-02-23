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Вторая Жена Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Томилов Филимон Васильевич

Отец ребёнка: Томилов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Томилов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Томилов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Томилов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Томилов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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