Степаняк (Замкина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1971
Дочь: Шармолаева Анна Валерьевна
Отец ребёнка: Степаняк Валерий Станиславович
Рождение ребёнка
03.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степаняк Валерий Станиславович
Смерть
Неизвестно