Шаюков Саяр Махмутович
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Мать: Марьям
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Родники, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Смерть
Неизвестно