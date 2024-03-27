Шаюков Саяр Махмутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаюков Саяр Махмутович

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд

Мать: Марьям

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1958

Сын: Шаюков Рушан Саярович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Родники, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаюков Ахмет Саярович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Смерть
Неизвестно
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