Киселев Егор Корнилович
Место рождения
Дата рождения01.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845
Отец: Киселев Корней Яковлевич
Мать: Киселева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Киселев Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична
Рождение ребёнка
07.11.1881
Дочь: Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киселева Елена Ильинична
Смерть
Неизвестно