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Киселев Егор Корнилович

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1845

Отец: Киселев Корней Яковлевич

Мать: Киселева Анна Тимофеевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Киселев Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична

Рождение ребёнка
07.11.1881

Дочь: Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Ефим Георгиевич

Мать ребёнка: Киселева Елена Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Елена Ильинична

Смерть
Неизвестно
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