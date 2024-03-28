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Смольников Владимир
Смольников Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Чебыкина (Цепилова) Лидия Ивановна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать:
Чебыкина Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно
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