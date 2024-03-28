Смольников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: Чебыкина Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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