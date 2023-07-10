Сергей Фотиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Фотиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фотий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кузнецова Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Паник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Паник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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