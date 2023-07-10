Сергей Фотиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фотий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кузнецова Анастасия Сергеева
Паник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Паник, село, Данковский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно