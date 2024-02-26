Ефим Титов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Титов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Матрена Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Григорий Ефимов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Прасковья Ефимова (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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