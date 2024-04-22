Мальцева (Лехно) Любовь Валентиновна
Место рождения
Дата рождения06.07.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954
Рождение ребёнка
16.10.1975
Дочь: Кондрашева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Мальцев Владимир Леонидович
Ерофей Павлович, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1981
Отец ребёнка: Зикунов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно