Мальцева (Лехно) Любовь Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Лехно) Любовь Валентиновна

Место рождения

Свободный, город Свободный, Амурская область

Дата рождения

06.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
16.10.1975

Дочь: Кондрашева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Мальцев Владимир Леонидович

Ерофей Павлович, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
01.04.1981

Сын: Зикунов Денис Николаевич

Отец ребёнка: Зикунов Николай Григорьевич

Свободный, город Свободный, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зикунов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Владимир Леонидович

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