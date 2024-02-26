Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Никита Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Фролов

Рождение ребёнка
08.10.1829 ст.

Дочь: Прасковья Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Фролов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1832 ст.

Сын: Михаил Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Фролов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1835 ст.

Сын: Василий Евсеев

Отец ребёнка: Евсевий Фролов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1838 ст.

Дочь: Ирина Евсеева

Отец ребёнка: Евсевий Фролов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсевий Фролов

Смерть
Неизвестно
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