Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Никита Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Фролов
Рождение ребёнка
08.10.1829 ст.
Дочь: Прасковья Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Фролов
Рождение ребёнка
02.11.1832 ст.
Сын: Михаил Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Фролов
Рождение ребёнка
24.12.1835 ст.
Сын: Василий Евсеев
Отец ребёнка: Евсевий Фролов
Рождение ребёнка
10.04.1838 ст.
Дочь: Ирина Евсеева
Отец ребёнка: Евсевий Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсевий Фролов
Смерть
Неизвестно