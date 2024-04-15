Лавошник Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавошник Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1909 ст.

Жена: Лавошник Марфа Дмитриевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNW-T?i=196&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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