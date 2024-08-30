Баранова (Ермакова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Ермакова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ермакова (Боронина) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Светлана

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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