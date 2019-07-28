Спевак Майя Абрамовна 16.02.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спевак Майя Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1944

Дата смерти

28.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спевак Виктор Валентинович

Рождение ребёнка
12.07.1972

Сын: Спевак Валентин Викторович

Отец ребёнка: Спевак Виктор Валентинович

Рождение ребёнка
25.12.1973

Сын: Спевак Павел Викторович

Отец ребёнка: Спевак Виктор Валентинович

Смерть
28.07.2019

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