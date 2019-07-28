Спевак Майя Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1944
Дата смерти28.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1972
Сын: Спевак Валентин Викторович
Отец ребёнка: Спевак Виктор Валентинович
Рождение ребёнка
25.12.1973
Отец ребёнка: Спевак Виктор Валентинович
Смерть
28.07.2019