Аргентовский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835 ст.
Дата смерти28.11.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргентовская Вера Ивановна
Мать ребёнка: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна
Бракосочетание
09.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Рождение ребёнка
1878 ст.
Смерть
28.11.1886 ст.
Старый Токмак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)