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Аргентовский Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

28.11.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аргентовский Василий Иванович

Мать ребёнка: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргентовская Вера Ивановна

Мать ребёнка: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Бракосочетание
09.01.1857 ст.

Жена: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Базилева (Аргентовская) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Балдина (Аргентовская) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Аргентовский Александр Иванович

Мать ребёнка: Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Смерть
28.11.1886 ст.
Старый Токмак, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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