Шмыгленко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашинская Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шмыгленко Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмыгленко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппских Марина Николаевна
Мать ребёнка: Шмыгленко Александра
Смерть
Неизвестно