Мисник (Азарёнок) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Азарёнок Емельян
Мать: Азарёнок Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мисник ?
Отец ребёнка: Мисник Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пруская (Мисник) ?
Отец ребёнка: Мисник Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жерносек (Мисник) ?
Отец ребёнка: Мисник Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мисник Владимир
Смерть
Неизвестно