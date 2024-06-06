Мисник (Азарёнок) Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мисник (Азарёнок) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азарёнок Емельян

Мать: Азарёнок Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мисник ?

Отец ребёнка: Мисник Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пруская (Мисник) ?

Отец ребёнка: Мисник Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жерносек (Мисник) ?

Отец ребёнка: Мисник Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисник Владимир

Смерть
Неизвестно

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