Цыпукова Татьяна Давидовна 24.06.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыпукова Татьяна Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыпуков Марсаль

Рождение ребёнка
13.04.1979

Дочь: Костоусова Елена Марсальевна

Отец ребёнка: Цыпуков Марсаль

Рождение ребёнка
16.03.1983

Дочь: Козлова Светлана Марсальевна

Отец ребёнка: Цыпуков Марсаль

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