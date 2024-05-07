Цыпукова Татьяна Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыпуков Марсаль
Рождение ребёнка
13.04.1979
Дочь: Костоусова Елена Марсальевна
Отец ребёнка: Цыпуков Марсаль
Рождение ребёнка
16.03.1983
Дочь: Козлова Светлана Марсальевна
Отец ребёнка: Цыпуков Марсаль