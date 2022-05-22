Ефимов Денис Александрович
мужской, родился Неизвестно
ОтецЕфимов Александр Валентинович17.03.1968 г.р.
МатьКорнеева Наталия Васильевна25.02.1972 г.р.
Супруги
Юрченкова Диана Владимировна29.01.1992 г.р.
Дети
Ефимов Святослав Денисович26.10.2019 г.р.
Ефимов Ярослав Денисович09.03.2022 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.2019
Сын: Ефимов Святослав Денисович
Мать ребёнка: Юрченкова Диана Владимировна
Рождение ребёнка
09.03.2022
Мать ребёнка: Юрченкова Диана Владимировна