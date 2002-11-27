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Вакуленко Екатерина Сергеевна
Вакуленко Екатерина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2002
Пол
Женский
Отец
Вакуленко Сергей Владимирович
1976 г.р.
Мать
Вакуленко Анастасия Петровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2002
Отец:
Вакуленко Сергей Владимирович
Мать:
Вакуленко Анастасия Петровна
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