Ланский Терентий Иванович
Место рожденияСеверо-Енисейск
Дата рождения1913
Дата смерти?.08.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ланский Иван
Северо-Енисейск
Рождение ребёнка
21.05.1944
Сын: Ланский Валерий Терентьевич
Мать ребёнка: Ланская Евдокия Георгиевна
Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Евдокия (тётя Дуся) и Терентий Ланские жили в Северо-Енисейске, своих детей не имели. Их приёмный сын Валерий (Валя) 1944 г.р.был не родной. Его мать умерла в Норильске и он жил в детсаде. Как-то в в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1983