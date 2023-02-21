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Ланский Терентий Иванович

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Место рождения

Северо-Енисейск

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ланский Иван

Мать: не указана

Северо-Енисейск
Рождение ребёнка
21.05.1944

Сын: Ланский Валерий Терентьевич

Мать ребёнка: Ланская Евдокия Георгиевна

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Евдокия (тётя Дуся) и Терентий Ланские жили в Северо-Енисейске, своих детей не имели. Их приёмный сын Валерий (Валя) 1944 г.р.был не родной. Его мать умерла в Норильске и он жил в детсаде. Как-то в в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланская Евдокия Георгиевна

Смерть
?.08.1983
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