Кутенко (Трутнева) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926
Отец: Трутнев Григорий
Мать: Трутнева Макрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутенко Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутенко Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.12.1952
Сын: Кутенко Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.12.1953
Дочь: Лилия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.05.1958
Сын: Кутенко Георгий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Пятницкое, Шумилинский район, Витебская область