Кутенко (Трутнева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутенко (Трутнева) Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926

Отец: Трутнев Григорий

Мать: Трутнева Макрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутенко Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутенко Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.12.1952

Сын: Кутенко Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.12.1953

Дочь: Лилия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.05.1958

Сын: Кутенко Георгий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Пятницкое, Шумилинский район, Витебская область

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