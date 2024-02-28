Замычкин Андрей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамычкин Андрей Никитин

Замычкин Андрей Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Замычкин Никита Андреев

Мать: Замычкина Анна Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замычкина Александра Андреева

Рождение ребёнка
26.02.1904

Дочь: (Замычкин) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Замычкина Александра Андреева

Рождение ребёнка
23.06.1906

Дочь: (Замычкина) Ольга Андреева

Мать ребёнка: Замычкина Александра Андреева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.