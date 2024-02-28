Замычкин Андрей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Замычкин Никита Андреев
Мать: Замычкина Анна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1904
Дочь: (Замычкин) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Замычкина Александра Андреева
Рождение ребёнка
23.06.1906
Дочь: (Замычкина) Ольга Андреева
Мать ребёнка: Замычкина Александра Андреева
Смерть
Неизвестно