Bobowski Karol 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Bobowski Karol

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1877, Poland

умер 1940, Warspite, Alberta, Canada

Дети
(Bobowski) Mary1903 г.р.
Bobowski Mike Karl01.01.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Poland

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Bobowski) Mary

Мать ребёнка: Bobowski (Kozlowska) Pauline

Poland

Рождение ребёнка
01.01.1907

Сын: Bobowski Mike Karl

Мать ребёнка: Bobowski (Kozlowska) Pauline

Poland

Смерть
1940
Warspite, Alberta, Canada

Похороны
Неизвестно
Warspite, Alberta, Canada

Saint Anthonys Cemetery

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