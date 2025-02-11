Bobowski Karol
мужской, родился 1877, Poland
умер 1940, Warspite, Alberta, Canada
Дети
(Bobowski) Mary1903 г.р.
Bobowski Mike Karl01.01.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Poland
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Bobowski) Mary
Мать ребёнка: Bobowski (Kozlowska) Pauline
Poland
Рождение ребёнка
01.01.1907
Сын: Bobowski Mike Karl
Мать ребёнка: Bobowski (Kozlowska) Pauline
Poland
Смерть
1940
Warspite, Alberta, Canada
Похороны
Неизвестно
Warspite, Alberta, Canada