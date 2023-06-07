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Ватага Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ватага Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сапейко Параскева Мироновна

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Ватага Феодосий Миронович

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ватага Василий Миронович

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Коротун Ватага Иустина Мироновна

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ватага Мария Мироновна

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ватага Анна Мироновна

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ватага Анна Мироновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.12.1869

Сын: Ватага Адам Миронович

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ватага Лука Миронович

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватага Борис Миронович

Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватага Борис Миронович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватага Василий Миронович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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