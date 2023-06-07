Ватага Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ватага Иван
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сапейко Параскева Мироновна
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ватага Феодосий Миронович
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Коротун Ватага Иустина Мироновна
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ватага Мария Мироновна
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ватага Анна Мироновна
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ватага Анна Мироновна
Рождение ребёнка
14.12.1869
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ватага Мирон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно