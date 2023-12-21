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Янков Дмитрий Тимофеевич
Янков Дмитрий Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
14.01.1944
Пол
Мужской
Отец
Янков Тимофей
Мать
Янкова Елизавета
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Янков Тимофей
Мать:
Янкова Елизавета
Смерть
14.01.1944
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