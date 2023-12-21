Янков Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янков Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

14.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Янков Тимофей

Мать: Янкова Елизавета

Смерть
14.01.1944
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