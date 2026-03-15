Волков Василий Никифоров 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Василий Никифоров

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1831, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Волков Никифор Дорофеевич1793 г.р.
Мать
Волкова Арина Потаповна1794 г.р.
Дети
Волков Егор Васильевич1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Волков Никифор Дорофеевич

Мать: Волкова Арина Потаповна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Волков Егор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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