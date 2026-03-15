Волков Василий Никифоров
мужской, родился 1831, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецВолков Никифор Дорофеевич1793 г.р.
МатьВолкова Арина Потаповна1794 г.р.
Дети
Волков Егор Васильевич1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Волков Никифор Дорофеевич
Мать: Волкова Арина Потаповна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно