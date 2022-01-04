Алексеева неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Первая жена.
Бракосочетание
Неизвестно
Первая жена.
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Алексеева Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Алексеев Иван Антонович
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Алексеев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно