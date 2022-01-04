Алексеева неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Первая жена.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Иван Антонович

Первая жена.
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Алексеева Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Алексеев Иван Антонович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Алексеев Мирон Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Антонович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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