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Андреев Иван Иванов

Место рождения

станция Егоршино, Алапаевский район, Свердловская область, Россия

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

После 1922 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Андреев-Лапин Степан Иванович

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Андреева Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Павловна

Смерть
После 1922 ст.

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