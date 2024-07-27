Андреев Иван Иванов
Место рождениястанция Егоршино, Алапаевский район, Свердловская область, Россия
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиПосле 1922 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Андреев-Лапин Степан Иванович
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Андреева Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Павловна
Смерть
После 1922 ст.