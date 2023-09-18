Балакирева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.07.1925
Сын: Балакирев Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Балакирев Алексей Иванович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балакирев Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Балакирев Алексей Иванович
Чистополь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно