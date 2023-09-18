Балакирева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1925

Сын: Балакирев Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Балакирев Алексей Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балакирев Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Балакирев Алексей Иванович

Чистополь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакирев Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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