Комиссарова (Баринова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1854
Отец: Баринов Никита
Мать: Баринова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комиссаров Никита Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комиссаров Иван
Рождение ребёнка
29.01.1871
Сын: Комиссаров Георгий
Отец ребёнка: Комиссаров Иван
Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство, в котором написана дата рождения.
Рождение ребёнка
После 1871
Сын: Комиссаров Василий Иванович
Отец ребёнка: Комиссаров Иван
Смерть
Неизвестно