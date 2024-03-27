Комиссарова (Баринова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комиссарова (Баринова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1854

Отец: Баринов Никита

Мать: Баринова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комиссаров Никита Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комиссаров Иван

Рождение ребёнка
29.01.1871

Сын: Комиссаров Георгий

Отец ребёнка: Комиссаров Иван

Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство, в котором написана дата рождения.
Рождение ребёнка
После 1871

Сын: Комиссаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Комиссаров Иван

Смерть
Неизвестно

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