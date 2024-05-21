Гизатуллин Ярхам Гафиатуллович 04.06.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гизатуллин Ярхам Гафиатуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1926

Дата смерти

14.08.87

Пол

Мужской

Добавил:

ГЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1926

Отец: Гизатуллин Гафиатулла

Мать: Гизатуллина Каримя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизатуллина (Зинатуллина) Фатыма Зиннатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гизатуллина (Зинатуллина) Фатыма Зиннатовна

Смерть
14.08.87
Рождение ребёнка
27.03.1952

Сын: Гизатуллин Фарид Ярхамович

Мать ребёнка: Гизатуллина (Зинатуллина) Фатыма Зиннатовна

Рождение ребёнка
01.11.1960

Сын: Гизатуллин Ильдар Ярхамович

Мать ребёнка: Гизатуллина (Зинатуллина) Фатыма Зиннатовна

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