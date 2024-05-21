Гизатуллин Ярхам Гафиатуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1926
Дата смерти14.08.87
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1926
Отец: Гизатуллин Гафиатулла
Мать: Гизатуллина Каримя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гизатуллина (Зинатуллина) Фатыма Зиннатовна
Смерть
14.08.87
Рождение ребёнка
27.03.1952
Сын: Гизатуллин Фарид Ярхамович
Мать ребёнка: Гизатуллина (Зинатуллина) Фатыма Зиннатовна
Рождение ребёнка
01.11.1960
Сын: Гизатуллин Ильдар Ярхамович
Мать ребёнка: Гизатуллина (Зинатуллина) Фатыма Зиннатовна