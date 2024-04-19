Шароварин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароварин Степан Иванович
Мать ребёнка: Шароварина (Дедкова) Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шароварина (Дедкова) Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шароварин Константин Иванович
Мать ребёнка: Шароварина (Дедкова) Ефросинья
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Шароварин Гаврил Иванович
Мать ребёнка: Шароварина (Дедкова) Ефросинья
Смерть
Неизвестно