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Ярославцев Сергей Валентинович
Ярославцев Сергей Валентинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1958
Пол
Мужской
Отец
Ярославцев Валентин Егорович
1933 г.р.
Мать
Тугаева Нина Николаевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1958
Отец:
Ярославцев Валентин Егорович
Мать:
Тугаева Нина Николаевна
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