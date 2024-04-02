Царегородцева (Дядичева) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Дядичев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Царегородцев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Царегородцев Афанасий Сергеевич
Бракосочетание
17.01.1907
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно