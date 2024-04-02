Царегородцева (Дядичева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царегородцева (Дядичева) Анна Петровна

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Дядичев Петр Николаевич

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Царегородцев Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Царегородцев Афанасий Сергеевич

Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Царегородцев Афанасий Сергеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно
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