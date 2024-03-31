Падуев Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.
Дочь: Падуева Анна Петровна
Мать ребёнка: Падуева (Подуева) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1889
Дочь: Падуева Матрона Петровна
Мать ребёнка: Падуева (Подуева) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно