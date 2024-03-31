Падуев Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПадуев Петр Васильевич

Падуев Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падуева (Подуева) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1883 ст.

Дочь: Падуева Анна Петровна

Мать ребёнка: Падуева (Подуева) Ксения Ивановна

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
31.10.1889

Дочь: Падуева Матрона Петровна

Мать ребёнка: Падуева (Подуева) Ксения Ивановна

Кутьма, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.